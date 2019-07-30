«Реал Мадрид» — «Тоттенхэм»: прогноз Игоря Гамулы на товарищеский матч

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч «Реал» — «Тоттенхэм» в рамках Кубка Ауди. Встреча состоится сегодня, 30 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.



Ставка: победа «Реала» за 2.15.



«Предсезонные турниры сейчас в самом разгаре. Совсем скоро стартуют топовые европейские чемпионаты, а российское первенство уже стартовало и дарит нам классные матчи со множеством забитых голов. Тем не менее есть игры и поинтереснее! Тем более сейчас проходит Международный кубок чемпионов, в котором принимают участие лучшие клубы мира. В одном из противостояний сразятся мадридский «Реал» и лондонский «Тоттенхэм».



Вывеска, честно говоря, просто впечатляет. Я жду очень многого от этого матча. Возьмём даже результаты соперников последних лет и поймём, что игра получится яркой. «Реал» три года кряду выигрывал Лигу чемпионов, но затем провёл не самый убедительный прошлый сезон. Сейчас в Мадриде происходят большие перемены, ведь команду уже пополнили мощный форвард Лука Йович и лидер «Челси» последних лет Эден Азар.



«Тоттенхэм» выдал потрясающее выступление в последней Лиге чемпионов. Команда Маурисио Почеттино сумела выбить и дортмундскую «Боруссию», и «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, и открытие турнира амстердамский «Аякс». Таким образом, лондонцы сенсационно добрались до финала, в котором уступили более мощному ”Ливерпулю" Юргена Клоппа.



Мне кажется, что в данном матче преимущество должно быть у мадридцев. Команде Зинедина Зидана победа сейчас просто нужнее, так как результаты последнего времени их совсем не радуют. Поэтому выбираю крайне простую ставку — победа «Реала», — сказал Гамула.