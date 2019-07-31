«Ливерпуль» — «Лион»: прогноз Егора Титова на товарищеский матч

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лион». Товарищеская встреча состоится 31 июля на «Стад Женева» в Женеве.
Ставка: «Лион» не проиграет за 2.10.
«Пока видно, что «Ливерпуль» не придаёт вообще никакого значения контрольным встречам. Только со «Спортингом» вничью сыграли, если брать более-менее серьёзных соперников. Проигрывали многим — дортмундской «Боруссии», «Севилье», крупно уступили «Наполи». Пока Салах, Мане и Фирмино не подключаются к товарищеским встречам. Им дают восстановиться, отдохнуть после тяжёлого сезона и игр за сборную. Думаю, и с «Лионом» их не подпустят к составу.
А «Лион» в межсезонье сильно поменялся. Ушли многие лидеры. Проданы они за хорошие деньги. Немного удивил переход Фекира в «Бетис». Но Менди теперь в «Реале», Ндомбеле в «Тоттенхэме». Соответственно, и покупок достаточно. Тренер новый — Силвиньо. Посмотрим, как всё это будет работать. Сейчас важно удержать Дембеле, который здорово выглядит. Два мяча он только что забил «Арсеналу». За ним охотятся многие клубы.
Я здесь снова рискну поставить против «Ливерпуля». Думаю, результат для него не важен. А вот Силвиньо надо себя проявлять, располагать к себе болельщиков. Так что поставлю на то, что «Лион» не проиграет», — сказал Титов.
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