«Карабах» — «Дандолк»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Карабах» — «Дандолк».



Ставка: «Карабах» победит и не пропустит за 2.10.



«Мне кажется, «Карабах» существенно сильнее ирландской команды. Азербайджанский клуб уже успел пошуметь в групповом этапе Лиги чемпионов. В первой игре в Ирландии, закончившейся со счётом 1:1, у «Карабаха» было преимущество по количеству ударов всего и попаданий в створ ворот соперника. Кавказские команды традиционно являются весьма домашними, так что на своём поле «Карабах» выступит наверняка куда успешнее, чем в Ирландии. Коэффициент на чистую победу «Карабаха» не слишком велик – 1,45, так что веру в победу хозяев поля можно выразить в ставке на то, что они победят и не пропустят. На сухую победу «Карабаха» коэффициент уже 2,0 – вполне неплохо.



Кроме того, тут кажется резонной ставка на победу «Карабаха» по итогам второго тайма. К началу игры в Баку, по прогнозам метеорологов, будет около 30 градусов. А ко второму тайму температура станет ниже. Жара не слишком способствует голам, да и в прошлом домашнем матче «Карабаха» в квалификации Лиги чемпионов против албанской команды (2:0) азербайджанцы забили оба своих гола после перерыва. Сейчас счёт 0:0 не устраивает «Дандолк», так что если к концу игры счёт будет оставаться 0:0 или если «Карабах» будет вести с минимальным счётом, то ирландцы наверняка пойдут ва-банк и шансы на голы в их ворота возрастут. Поэтому мне нравится ставка на победу хозяев во втором тайме», — сказал Вишневский.