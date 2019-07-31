Эксперты назвали шансы переноса ЧМ-2022 из Катара

В июне французская полиция задержала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в коррупции. Легендарного в прошлом футболиста подвергли многочасовому допросу. Больше всего вопросов у властей вызвала ситуация, связанная с выбором страны-хозяйки ЧМ-2022. Есть подозрения, что Катар получил право провести мундиаль с помощью подкупа голосов.
Букмекеры принимают ставки на то, отберут ли у Катара право принимать ЧМ-2022. Поставить на то, что это случится до 31 декабря 2019 года, можно с коэффициентом 10.00, что соответствует вероятности 9%. Сделать ставку на то, что азиатская страна всё же примет чемпионат мира по футболу в 2022 году, можно с коэффициентом 1.02 (91%).
Ранее ФИФА уже проводила расследование на тему нечестной победы Катара, но тогда Международная федерация футбола не нашла никаких доказательств.
- 31 июля 2019
-
12:00
-
11:29
-
11:00
-
10:00
- 30 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
- 28 июля 2019
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:10
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
12:40