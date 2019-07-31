Игроман разводил девушек на деньги с помощью фото экс-чемпиона UFC

Валлиец Пол Дэвис из Уэльса придумал новый способ развода девушек на деньги. Для этого он использовал аккаунт в приложении для знакомств «Тиндер». Чтобы привлечь жертв, Дэвис использовал фото чемпиона UFC Коди Гарбрандта.



Валлиец представлялся Аароном Эдвардсом — бизнесменом, работающим в Audi. Заводя знакомство с девушками, он придумывал трогательные истории, чтобы выманить из них деньги. Так, одной из своих жертв он сказал, что банкомат проглотил его карточку, а ему срочно нужны деньги, чтобы навестить больного деда.



Дэвис успел обмануть 8 женщин и выманить у них 15 тыс. фунтов стерлингов, прежде чем его арестовали. Полученные деньги он тратил на азартные игры.



Игромана разоблачили случайно. Племянник одной из жертв узнал на фото бойца UFC Гарбрандта и рассказал ей, кто это на самом деле.



Дэвиса приговорили к 34 месяцам тюрьмы.