«Русенборг» — БАТЭ: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Русенборг» — БАТЭ.



Ставка: победа «Русенборга» за 1.72.



«Первый матч между БАТЭ и «Русенборгом», проходивший на «Борисов-Арене», оставил немало вопросов по поводу перспектив команды из Беларуси. Да, парни Алексея Баги добились победы, вот только мяч, пропущенный на своём поле, и территориальное превосходство норвежцев вызывают опасения перед поединком на «Леркендал» в Тронхейме.



Если мы взглянем на основные статистические показатели, то увидим тотальное преимущество «Русенборга». Жёлто-синие уступили 5-13 по ударам, 3-7 по попаданиям в створ, 5-9 по угловым и владели мячом лишь 40% времени. И всё это дома при поддержке практически забитого стадиона. Небольшое преимущество у БАТЭ всё же имеется, ничья будет на руку коллективу Алексею Баги, однако отстоять на ноль в Норвегии с такой игрой практически нереально.



Интересный факт: обе команды отдыхали в выходные, поэтому готовились к очной встрече в недельном цикле и не отвлекались на дела внутренние. У наставников было достаточно времени, чтобы разобрать сильные и слабые стороны друг друга, а футболисты не подвергались дополнительной соревновательной нагрузке. Сложно судить, получит ли один из соперников некий бонус от щадящего календаря, но условия изначально выглядят равными.



Линия букмекеров на предстоящее сражение классическая. В основных исходах за приличный коэффициент можно взять либо победу хозяев, либо Х2 на гостей. На наш взгляд, «Русенборг» смотрится предпочтительнее и на бумаге, и с учётом встречи в Борисове. Норвежцы если не доминировали, то обладали преимуществом. Разумеется, в футболе всё решают голы, коих у БАТЭ пока больше, но проделать второй раз подряд один и тот же трюк, да ещё и на чужом поле парням Алексея Баги будет крайне непросто.



От ставок на итоговый проход «Русенборга» лучше воздержаться. Нельзя исключать счёт 2:1 (который нас устроит) и дополнительное время, в котором возможно всякое. БАТЭ – это опытный еврокубковый боец, способный преподносить сенсации даже с грандами. Тем не менее в составе норвежского клуба также хватает матёрых ветеранов. Если коллектив Эйрика Хорнеланна не сбавит оборотов по сравнению с первым матчем, гостей ожидает тяжелейшее испытание».



«ХИК» — «Црвена Звезда», «Русенборг» — БАТЭ. Прогноз на матчи Лиги чемпионов Сербы разберутся с воспитанниками «Зенита», БАТЭ ожидает тяжелейшая битва.