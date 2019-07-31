«Тоттенхэм» — «Бавария»: прогноз «Чемпионата» на матч товарищеского турнира

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на финальный матч товарищеского турнира Audi Cup «Тоттенхэм» — «Бавария».



Ставка: ТМ 3,5 мяча за 1.74.



«Вторая попытка «Тоттенхэма» на Кубке Ауди уже сейчас получилась удачнее первой. В 2015 году пришлось ограничиться третьим местом среди четырёх участников: в полуфинале уступили «Реалу» со счётом 0:2, а в утешительном финале победили «Милан» (2:0). На этот раз «шпоры» сыграют в главном матче турнира.



Накануне в полуфинале они прошли всё тот же «Реал». Результат скромный (минималистичные 1:0), хотя на самом деле победа получилась более чем уверенной, потому что играли англичане на порядок лучше. Строго говоря, уже к перерыву счёт спокойно мог бы быть разгромным, но слишком уж круто действовал Кейлор Навас.



Больше всего понравилось, что «Тоттенхэм» в ходе встречи играл в разный футбол и использовал два полноценных состава, но при любом раскладе выглядел увереннее и предпочтительнее соперника. Отчасти это объясняется слабостью и дисбалансом мадридцев, однако даже в таком состоянии они представляют угрозу, а потому заслуги подопечных Маурисио Почеттино сомнений не вызывают.



«Шпоры» начали в невысоком темпе и потратили на раскачку минут 15, зато потом исправно оставляли защиту в дураках, генерируя остроту. В общем, первый тайм прошёл с ощутимым преимуществом лондонцев. После перерыва «Королевский клуб» худо-бедно забрал мяч, но у чужих ворот так ничего и не придумал.



Во втором тайме ТТХ продемонстрировал отличную игру в обороне, да ещё и умудрился упустить несколько убойных моментов. То Навас выручит, то мяч попадёт в штангу. А вот «Реал» с излишне академичным футболом раз за разом вяз в защите противника. Результат — большое количество дальних ударов и минимум реальных возможностей.



8-2 по ударам в створ — довольно красноречивый итог матча. Для межсезонья «Тоттенхэм» выглядит крайне здорово, в случае необходимости переходя на игру вторым номером. Но в финале явно будет сложнее. Даже лишние 2,5 часа отдыха не станут преимуществом. Играть придётся два дня подряд, но «Бавария» накануне вообще не тратила лишних сил.



Мюнхенцы смяли «Фенербахче», ещё в первом тайме превратив матч в двусторонку — 3:0 за полчаса и 5:0 к концу первого тайма. «Бавария» на данный момент готова куда лучше «Реала», да и проблем с мотивацией у неё нет: Нико Ковач не в том положении, чтобы забивать на домашний турнир и проигрывать перед своими трибунами.



Пожалуй, самый очевидный вариант при таких исходных данных — заиграть низ. «Тоттенхэм» хорош в обороне, а темп вряд ли будет высоким: играть вторые сутки подряд даже по 45-60 минут на фоне нагрузок — сомнительное удовольствие. Проверим ТМ 3,5 мяча за 1.74».

«Тоттенхэм» — «Бавария». Прогноз: Льорис в финале много не пропустит Накануне «Бавария» отгрузила шесть мячей «Фенеру», но «шпоры» — это другой уровень.