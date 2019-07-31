«Русенборг» – БАТЭ: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Русенборг» – БАТЭ.



Ставка: победа «Русенборга» за 1.70.



«В первом матче были колебания в одну и другую сторону. БАТЭ хорошо начал матч, забил гол, но потом упустил инициативу и «Русенборг» сравнял счёт. Во втором тайме снова БАТЭ вышел вперёд и добился минимальной победы 2:1. Обе команды — опытные турнирные бойцы. БАТЭ всегда себя проявляет достаточно серьёзно в Лиге чемпионов, во всяком случае они чаще чем «Русенборг» проходили в групповую стадию.



В чемпионате Норвегии «Русенборг» плохо начал, но затем набрал форму и одержал несколько побед подряд, улучшив своё положение. БАТЭ тоже не является лидером своего национального чемпионата, но у них есть игра в запасе и по потерянным очкам они опережают «Динамо Брест». Обе команды сейчас на ходу, но всё-таки Русенборг фаворит этого матча.



БАТЭ не играл на этих выходных в чемпионате Беларуси, чтобы лучше подготовиться к матчу Лиги чемпионов. Не думаю, что это поможет им, так как у них сыграна примерно половина чемпионата, поэтому они должны быть в хорошем состоянии и эта пауза не всегда может быть полезной, как мне кажется. Команда должна находиться в игровом ритме.



У обеих команд есть шансы на проход в следующую стадию. Для «Русенборга» будет достаточно минимальной победы 1:0, чтобы пройти в следующий раунд. Думаю, всё-таки дальше пройдут норвежцы, хотя в этом матче могут забить и те и другие. Могут сыграть и со счётом 2:1, тогда всё будет решаться в дополнительное время, поэтому на этот матч хочу поставить на чистую победу «Русенборга в предстоящем матче», — сказал Непомнящий.

