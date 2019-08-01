«Астана» — «Санта-Колома»: прогноз Игоря Криушенко на игру Лиги Европы

Бывший главный тренер БАТЭ, «Динамо» (Минск), «Сибири» и национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко сделал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Астана» — «Санта-Колома».



Ставка: победа «Астаны» минимум в 3 мяча за 1.60.



«Астана», конечно, выше классом, и то, что первый матч прошёл для чемпиона Казахстана, в общем-то, ни шатко ни валко, это, я думаю, не столько заслуга хозяев, сколько всё-таки футболисты казахстанской команды, возможно, немного недооценили соперника, может быть, берегли силы, но, в общем-то, выездная нулевая ничья вполне, наверное, устраивала «Астану». Хотя класс казахстанской команды, конечно, выше — здесь говорить не о чем.



Я думаю, что ответная игра завершится победой «Астаны» с преимуществом в два-три мяча», — сказал Криушенко.