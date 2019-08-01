«Ордабасы» — «Млада-Болеслав»: прогноз Игоря Криушенко на встречу Лиги Европы

Бывший главный тренер БАТЭ, «Динамо» (Минск), «Сибири» и национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко сделал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Ордабасы» — «Млада-Болеслав».
Ставка: «Ордабасы» пройдёт дальше за 1.85.
«Ордабасы» дома сыграет значительно увереннее, чем в Чехии. На выезде казахстанская команда действовала от обороны, в пять защитников, отдала сопернику владение мячом, но, в общем-то, важно, что забила. Забитый на выезде гол – это очень весомый результат, отсюда можно строить тактику и в ответном матче. Нужно учитывать опыт наставника хозяев поля Кахабера Цхададзе и то, что его команда может играть как в давление, так и, отдав инициативу, в состоянии действовать на контратаках, — это, то же самое, важный момент. Думаю, либо будет нулевая ничья, либо победа «Ордабасы» в один-два мяча», — сказал Криушенко.
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