«Ордабасы» — «Млада-Болеслав»: прогноз Игоря Криушенко на встречу Лиги Европы

Бывший главный тренер БАТЭ, «Динамо» (Минск), «Сибири» и национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко сделал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Ордабасы» — «Млада-Болеслав».



Ставка: «Ордабасы» пройдёт дальше за 1.85.



«Ордабасы» дома сыграет значительно увереннее, чем в Чехии. На выезде казахстанская команда действовала от обороны, в пять защитников, отдала сопернику владение мячом, но, в общем-то, важно, что забила. Забитый на выезде гол – это очень весомый результат, отсюда можно строить тактику и в ответном матче. Нужно учитывать опыт наставника хозяев поля Кахабера Цхададзе и то, что его команда может играть как в давление, так и, отдав инициативу, в состоянии действовать на контратаках, — это, то же самое, важный момент. Думаю, либо будет нулевая ничья, либо победа «Ордабасы» в один-два мяча», — сказал Криушенко.