«Нефтчи» – «Арсенал»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги Европы

Экс-футболист, главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч «Нефтчи» – «Арсенал» в рамках 2-го тура квалификационной кампании Лиги Европы сезона-2019/20. Игра состоится сегодня, 1 августа, и начнётся в 20:00 мск.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.57.



«Арсеналу» нужно отыгрываться, он будет атаковать, но, думаю, не сразу начнёт это делать, так как всё-таки забить надо всего один мяч. «Нефтчи» не будет раскрываться, сыграет от обороны. В самом начале будет аккуратная игра со стороны обеих команд. В этом матче будет позиционная борьба и небольшое количество голевых моментов.



В матче в Туле на игре «Арсенала», наверное, сказалось давление, так как это их первый еврокубковый матч. Но с другой стороны, там собраны игроки, многие из которых проходили через это. Футбол выровнялся, и на нынешнем этапе еврокубков нет явных аутсайдеров, а «Нефтчи» — амбициозный клуб. В предстоящем матче на кону очень многое для обеих команд, поэтому будет осторожная игра с одной и другой стороны. Думаю, большого количества забитых мячей мы не увидим», — сказал Радимов.