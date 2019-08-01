«Айнтрахт» — «Флора»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Флора» во втором квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Ответная встреча состоится 1 августа на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте.



Ставка: победа «Айнтрахта» минимум в 4 мяча за 1.80.



«С первым матчем мы правильно разобрались, что в Таллине никакого разгрома не будет. У «Айнтрахта» теперь важнейшая цель — презентация команды перед собственными болельщиками. Будет полный стадион. Во Франкфурте вообще болельщики удивительные. Они регулярно делают выезды по 10 или даже 20 тысяч человек в Лиге Европы. Воодушевление будет очень серьезным у хозяев. Настрой будет совсем другим у «Айнтрахта».



«Флора» прекрасно понимает, на кого попала и что для них сейчас всё закончится.



Думаю, «Айнтрахт» совсем иначе сыграет. Считаю, даже фора "-3,5" мяча проходная. Коэффициент — 1,8».