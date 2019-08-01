«Нефтчи» — «Арсенал»: прогноз Виктора Гусева на отборочную встречу Лиги Европы

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Нефтчи» — «Арсенал» (Тула).



Ставка: обе забьют за 2.00.



«Очень сложная задача стоит перед туляками. Мне кажется, что они во многом проиграли дома из-за того, что у «Нефтчи» больше опыта игры в Европе. Вы мне тут же возразите и скажете, что опыт-то у тех людей, которые раньше были в «Нефтчи», а сейчас команда совсем другая, у неё много молодых футболистов. Во-первых, это верно не на сто процентов, а во-вторых, есть такая вещь, как некий клубный опыт. Вот существует такая, может быть, метафизическая штука. И это чувствуется. Хотя «Нефтчи» ничего особенного и не добивался в еврокубках, но то, что они много играли, а для «Арсенала» это был дебют, я думаю, это сказалось. Я считаю, что Игорь Черевченко сделает выводы перед ответным матчем.



Кстати, в чемпионате России в этот промежуток «Арсенал» проиграл со счётом 2:3 «Ростову» на своём поле, в общем-то, не лучшая была игра для команды из Тулы, но с другой стороны, они проявили волю и даже могли сравнять, но, правда, слишком поздно забили второй мяч. И, конечно, нужно обратить внимание на то, что тренер ряду игроков дал отдохнуть.



То есть стало понятно, что при всём уважении к чемпионату России очень важна эта Лига Европы как первый опыт для «Арсенала». Поэтому кто-то отдохнул, и, может быть, это тоже сработает в ответной игре с «Нефтчи». Конечно, будет очень сложно, потому что дикий ажиотаж в Баку.



Кстати, мне кажется, что игра не будет строиться так, что, почивая на лаврах и пытаясь сохранить своё преимущество, бакинцы при своих трибунах и зрителях встанут в оборону и «Арсенал» будет только атаковать. Нет, во-первых, очень хорошие контратаки у «Нефтчи», а во-вторых, они будут и сами идти вперёд. Мне кажется, эта игра будет достаточно весёлой и на встречных курсах, учитывая, что гостям нужно обязательно забивать. И ничего страшного, если знать систему и принцип определения победителя в этих парах еврокубков, если «Арсенал» и пропустит мяч в самом начале матча, всё равно нашим тулякам придётся забивать два мяча, чтобы пройти дальше и продолжить этот путь. Поэтому, я думаю, это тоже поспособствует некоторой раскованности «Арсенала».



Из потерь: тот самый человек, который забил «Арсеналу» в Туле, Дарио — игрок «Нефтчи», бразилец, скорее всего, не будет участвовать в игре, у него травма. Вот такое небольшое ослабление для нашего соперника.



Конечно, мы понимаем, что «Арсенал» сейчас не тот, что в межсезонье он потерял большую группу игроков, а уж линия атаки совершенно другая. Но тем не менее мне кажется, что именно на характер игры в конкретном матче это не повлияет. Игра, как я уже говорил, будет идти на встречных курсах. И поэтому я делаю такой прогноз, не обещая вам предсказать, кто пройдёт дальше в Лиге Европы, а просто скажу, что в этой игре в столице Азербайджана обе команды забьют. Коэффициент на этот исход 2.0», — сказал Гусев.