Британцы отнесли спортсменов к потенциальным игроманам

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA), Ассоциация профессиональных игроков в крикет (PCA) и Ассоциация игроков в регби (RPA) провели исследование, согласно которому спортсмены находятся в группе риска развития игромании.
По данным исследования, интерес спортсменов к азартным играм неуклонно растёт. 42% профессиональных игроков в крикет играют в азартные игры хотя бы один раз в месяц. 15% считают игры неотъемлемой частью своего досуга.
Удалось также выяснить, что многие становятся зависимыми от азартных игр уже после завершения карьеры: победа позволяет им воспроизвести эмоции, которые они получали в свою бытность профессиональными спортсменами. Отмечается также, что спортивные организации не способны контролировать увлечение азартными играми среди спортсменов.
- 2 августа 2019
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
- 1 августа 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 31 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:29
-
11:00
-
10:00
- 30 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00