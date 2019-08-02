Британцы отнесли спортсменов к потенциальным игроманам

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA), Ассоциация профессиональных игроков в крикет (PCA) и Ассоциация игроков в регби (RPA) провели исследование, согласно которому спортсмены находятся в группе риска развития игромании.



По данным исследования, интерес спортсменов к азартным играм неуклонно растёт. 42% профессиональных игроков в крикет играют в азартные игры хотя бы один раз в месяц. 15% считают игры неотъемлемой частью своего досуга.



Удалось также выяснить, что многие становятся зависимыми от азартных игр уже после завершения карьеры: победа позволяет им воспроизвести эмоции, которые они получали в свою бытность профессиональными спортсменами. Отмечается также, что спортивные организации не способны контролировать увлечение азартными играми среди спортсменов.