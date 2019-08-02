Четырех киргизских футболистов пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи
Азиатская конфедерация футбола (АФК) пожизненно отстранила четырех футболистов из Кыргызстана за участие в договорных матчах.
По итогам расследования удалось доказать, что экс-футболист ФК «Дордой» Курсанбек Шератов организовал договорной матч в 2017 году, а также разместил на него ставки в букмекерских конторах.
Игроков «Алая» Владимира Веревкина, Ильяза Алимова и Абдуазиза Махкамова признали виновными в сговоре. Футболисты хотели влиять на результаты команды в сезоне-2017/18 Кубка АФК.
«АФК демонстрирует непоколебимую решительность в искоренении манипуляций с футбольными матчами, и применяя санкции к сопричастным к подобным нарушениям», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте конфедерации.
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