Четырех киргизских футболистов пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Азиатская конфедерация футбола (АФК) пожизненно отстранила четырех футболистов из Кыргызстана за участие в договорных матчах.



По итогам расследования удалось доказать, что экс-футболист ФК «Дордой» Курсанбек Шератов организовал договорной матч в 2017 году, а также разместил на него ставки в букмекерских конторах.



Игроков «Алая» Владимира Веревкина, Ильяза Алимова и Абдуазиза Махкамова признали виновными в сговоре. Футболисты хотели влиять на результаты команды в сезоне-2017/18 Кубка АФК.



«АФК демонстрирует непоколебимую решительность в искоренении манипуляций с футбольными матчами, и применяя санкции к сопричастным к подобным нарушениям», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте конфедерации.

