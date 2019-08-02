Эксперты назвали шансы Шюррле забить «Динамо» в 4-м туре РПЛ

На этой неделе игроком «Спартака» стал немецкий полузащитник, чемпион мир2014 Андре Шюррле. Букмекеры оценили шансы новичка красно-белых открыть счёт своим голам в России уже в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча пройдёт завтра, 3 августа.



Поставить на то, что Шюррле забьёт в ворота «Динамо» или отдаст голевую передачу, можно с коэффициентом 3.05. Это соответствует вероятности примерно 31%. Сделать ставку на то, что немец не сыграет против динамовцев или не отметится результативными действиями в матче, можно с коэффициентом 1.35 (вероятность — 69%).



Андре Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». Прошлый сезон футболист также провёл в аренде, он выступал за лондонский «Фулхэм», в составе которого забил 6 мячей в АПЛ.