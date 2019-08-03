«Боруссия» Д — «Бавария»: бонус за верный прогноз на Суперкубок Германии
Сегодня, 3 августа, в матче за Суперкубок Германии встретятся «Боруссия» из Дортмунда и «Бавария». По оценке букмекеров, шансы мюнхенцев выше. Поставить на победу баварцев в БК «Фонбет» можно за 2.10. Это примерно 49% вероятности. Шансы дортмундцев эксперты оценили коэффициентом 3.25 (28%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.70 (23%).
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Матч «Боруссия» Д — «Бавария» состоится сегодня, 3 августа, начало встречи — в 21:30 мск.
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