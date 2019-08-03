«ПСЖ» — «Ренн»: прогноз Эльвина Керимова на матч за Суперкубок Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч за Суперкубок Франции — 2019 «ПСЖ» — «Ренн».
Ставка: победа «ПСЖ» в 1-м тайме за 1.65.
«С 2013 года «ПСЖ», как правило, начинает сезон с победы в Суперкубке Франции. За это время столичный клуб обыгрывал в борьбе за престижный трофей «Лион», «Монако» (по два раза), «Бордо» и «Генгам». В этот раз парижане встретятся с «Ренном», которому проиграли в финале Кубка страны, ведя 2:0. Парни Томаса Тухеля наверняка горят желанием взять реванш за неудачу в апрельском матче.
Понятно, что коэффициент на победу «ПСЖ» в этой встрече маленький, поэтому предлагаю рассмотреть вариант с победой чемпиона по итогам первого тайма с коэффициентом 1,65. Думаю, Париж будет активен с первых минут и на перерыв уйдет, имея преимущество в счете. Мой прогноз — победа «ПСЖ» в 1-м тайме за 1,65».
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