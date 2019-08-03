«Спартак» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата» на московское дерби в 4-м туре РПЛ

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.86.



«Аналитики настолько не верят в красно-белых, что даже фора «0» на «Спартак» идёт за коэффициент 1.86. Пройти мимо столь щедрого предложения не имеем права. В прошлом проблемном для себя сезоне Джикия и компания взяли верх в обоих дерби с «Динамо». Кононова заслуженно критикуют, но его футбол не так уж и плох.



Если тот же Хохлов возмущается по поводу низкой реализации моментов, то что говорить Олегу Георгиевичу после целой серии штанг и перекладин, а также руки в штрафной «Тамбова»? «Спартак» не выглядел безнадёжно, а трансферы вполне могут встряхнуть команду. Молодёжи необходимо оправдывать авансы, а новичкам доказывать свою состоятельность.



«Динамо» прибавляет, на игру команды приятно смотреть даже нейтральным болельщикам, но побеждать на выезде «Спартак» — это уже слишком. В случае ничейного исхода по сделанной ставке мы получим возврат средств, а при успехе красно-белых сможем рассчитывать на прибыль. Даже со всеми потерями красно-белые не выглядят хуже ближайшего соперника по уровню мастерства и таланта.



Также за 1.75 есть смысл проверить индивидуальный тотал хозяев больше 1. Оборона «Динамо» выглядит надёжно, однако в дерби эмоции и желание победить скажутся на действиях защитников. Второй раз подряд «Спартак» не уйдёт с поля без забитого мяча, а это уже гарантия возврата. Любой следующий гол красно-белых принесёт нам прибыль. Коллектив Дмитрия Хохлова мало кому позволяет пробивать Шунина дважды, но и оставить свои ворота в неприкосновенности гостям не удастся».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.