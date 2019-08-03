«Крылья» — «Локомотив»: прогноз Михаила Поленова на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Локомотив» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.71.



“Локомотив” как был, так и остаётся одним из фаворитов сезона. Поражение от ЦСКА в данном случае, наверное, не стоит воспринимать слишком серьёзно. Это была игра против большой команды, и всякое бывает, тем более на старте чемпионата.



Что мы знаем про “Крылья Советов”? Очень результативное начало чемпионата, но не всегда это приносит результат: “Крылья Советов” выиграли у ЦСКА, и это произвело фурор в первом туре, затем два матча они проиграли с довольно большим количеством пропущенных мячей. На мой вкус, тенденции, которые нарисовали первые три тура, не нужно возводить в абсолют. Всё-таки и “Крылья”, и “Локомотив” в сезон входят: летнее межсезонье достаточно короткое, много что аукается, форму команды зачастую набирают по ходу чемпионата через игры, иногда так случается, это не всегда идёт по плану.



Уязвимость “Крыльев Советов” в обороне, по-моему, была очевидна. Что касается ”Локомотива”, то его атакующий потенциал пока ещё до конца не раскрыт был ни в одной из игр, ни с “Тамбовом”, ни с “Рубином”, ни тем более с ЦСКА.



Для меня “Локомотив” фаворит. И самое главное для “Локомотива” — это прежде всего необходимость привести в порядок в обороне, перестать пропускать, а он делает это пока в каждом матче, и для команды это проблема. Как мне видится, в 4-м туре “Локомотив” вполне может учесть тот факт, что “Крылья” играют достаточно агрессивно, и прежде всего сдержать именно это. Путь к успеху “Локомотива” лежит через надёжную оборону. И тут мы с вами Америку не открываем.



Мне кажется, что в этом матче можно задуматься над низом. “Крылья Советов” и “Локомотив”, я думаю, вполне могут сыграть матч низовой. Если оттолкнуться от сильных качеств фаворита, то ему пора начать играть на ноль. Я думаю, что нивелировать такую достаточно агрессивную, но всегда сбалансированную игру “Крыльев Советов” “Локомотив” вполне в состоянии. Поэтому тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,71 — это мой вам совет на матч между “Локомотивом” и “Крыльями” в Самаре».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.