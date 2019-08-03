«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.78.



«Зенит» набрал 9 очков там, где он должен был набрать и никто не сомневался, что он их наберёт. В последних двух матчах «Зенит» не пропускал ни от «Сочи», ни от «Оренбурга», хотя и там, и там мог пропустить.



«Краснодар» первый матч против «Сочи» провёл очень лихо, вдохновенно, забил три мяча, но при этом были моменты и у «Сочи», вспомните, что творил Матвей Сафонов. В обороне и у тех, и у других есть изъяны, есть проблемы. Когда встречаются такие команды, у которых очень хорошие атаки, но есть проблемы в обороне, надо играть голы.



Мой прогноз на эту игру — обе забьют за 1,78. Я бы ещё, может быть, даже и усилился. Не отдаю предпочтения кому-то даже при том, что «Зенит» играет дома. Не уверен, что он выиграет. Сыграл бы «обе забьют» и «тотал матча больше 2,5».



Смотрим футбол. Надеюсь, что это действительно будет хорошая игра. Надеюсь, погода к субботе в Санкт-Петербурге наладится, а если нет — то всё закроют крышей, но это не помешает командам показать хороший футбол».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.