«Спартак» — «Динамо»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Динамо».



Ставка: тотал больше 2,5 за 2.35.



«Впереди классический матч чемпионата России. Легендарное московское дерби «Спартак» — «Динамо». И как пелось в известной песне, «и переполнен стадион». Наверное, то же самое будет в субботу на «Открытие Арене», но нас больше интересует сама игра, как будет развиваться матч.



Тут несколько сценариев. Понятно, что и у «Динамо», и у «Спартака» есть очевидные проблемы. Понятно, что «Спартак» находится под давлением общественного мнения. Многие недовольны матчем «Спартака» против «Тамбова», многие недовольны ситуацией в клубе, на трансферном рынке. Всё это сказывается на команде и тренере Кононове.



Что касается «Динамо», то здесь ситуация несколько поправляется после победы в прошлом туре, но всё равно есть ощущение, что и в «Динамо» не всё спокойно. В такой ситуации команды могут сыграть аккуратно. Наверное, прежде всего «Динамо» больше будет играть в обороне, хотя, с другой стороны, мы знаем, что Хохлов любит играть в атаку, у него есть некий план на атаку.



«Спартак» дома вряд ли будет обороняться, причём красно-белым важно еще и показать содержательную игру, то, о чем все время говорит Кононов. Притом что изначально игра может быть осторожной, по ходу матча, а тут любая ошибка это может спровоцировать, думаю, будут голы.



Думаю, что нам стоит ждать голов. Я колеблюсь между ставкой «обе забьют» и тотал больше 2,5. Но всё же рискну и возьму ТБ (2,5). В данной ситуации ТБ (2,5) это самое правильное решение, учитывая ещё и то, как команды играют в защите», — сказал Арустамян.



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