«Спартак» — «Динамо»: прогноз Дениса Казанского на матч 4-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Спартака» по угловым за 1.80.



«Я думаю, что в этой встрече ключевым станет единоборство на флангах. Так, собственно, произошло в матче «Динамо» — «Урал». Если бы динамовцам не удалось сдержать невероятную активность Димитрова, всё было бы гораздо сложнее. Бело-голубые в той встрече провели два разных тайма, но это уже другая история. Обратите внимание, как Хохлов менял защитников в игре против «шмелей». В том матче Паршивлюк и Рауш составлял фланги «Динамо», но вполне возможно, что в игре против «Спартака» будут какие-то изменения.



«Спартак», мне думается, после всех тех событий, которые произошли в команде, побежит вперёд с первых минут. По моему мнению, Мирзов и Бакаев сейчас — это главная сила красно-белых. И в такой ситуации я бы обратил внимание на угловые удары.



В первом туре «Спартак» переиграл по угловым «Сочи» (7-5). Затем уступил в этом компоненте игры «Ростову» (3-8) и превзошёл «Тамбов» (8-3), притом что не взял ни одного очка против команды Григоряна.



С учётом того, что матч пройдёт на «Открытие Арене», и всего того, что навалилось на «Спартак» в психологическом плане, думаю, скорости на флангах будут невероятные. Поэтому я бы поставил на победу красно-белых по угловым ударам. Тем более на это событие букмекеры предлагают хороший коэффициент 1,8».



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