«Спартак» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ничья за 3.15.



«Сложный матч для прогноза. Со «Спартаком» многое не очень понятно. Проданы люди, на которых многое держалось в плане атакующей игры. Речь о Фернандо и Луисе Адриано. Многое меняется. Да, знаем о покупке новичков. Взяли немца Шюррле, чемпиона мира. Вопрос только в том, в каком он состоянии, да и, думаю, с «Динамо» он не выйдет еще. В последних играх «Спартак» смотрелся по-разному. Неплохо было с «Ростовом». С «Сочи» и «Тамбовом» игра была расстроенной, не понравилось.



Про «Динамо» положительного тоже ничего не скажешь. Да, выиграли у «Урала», вроде бы защита неплохо смотрится. Но понять трансферы команды пока не могу. Интересно, как Паршивлюк настроится на «Спартак». Взяли Н’жи, но он не центральный форвард, в котором команда нуждалась. Он больше с фланга играет. Странный трансфер, есть же Кардозу, Жоаозиньо, молодые ребята. Ну, с «Динамо» так всегда. Не многие понимают, что происходит.



В такой ситуации рискнул бы поставить на ничью. Обе команды еще в стадии строительства, нет игры. Не исключаю, что вообще дерби получится унылым и будет 0:0».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.