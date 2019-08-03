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«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги

«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги
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Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: тотал больше 3,5 за 3.10.

«Очевидно, что это центральная игра тура, где много будет решаться именно с точки зрения эмоций. Потому что «Зенит» выиграл в первых трех турах, но соперники были такие – не под стать уровню питерской команды. Ну а «Краснодар» обновляется, и ему нужно выиграть статусный матч, чтобы поверить в себя.

Так как игра наверняка будет напряжённая, ведь обе команды ставят атакующий стиль, нас ждёт яркий футбол с, как мне кажется, большим количеством голов. Я поставлю на тотал больше 3,5 мяча», — сказал Арустамян.

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