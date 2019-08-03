«Зенит» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на суперматч 4-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«По котировкам букмекеров «Зенит» идёт явным фаворитом, на что у аналитиков есть несколько основных причин. Сине-бело-голубые выступают дома на своём фантастическом стадионе, в прошлом сезоне Семак выиграл обе очные дуэли у Мусаева, да и по подбору исполнителей хозяева представляются более мощным коллективом.



Х2 на «Краснодар» идёт практически за двойку, но от этой ставки разумнее воздержаться. По игре «быки» выглядят зрелищнее, однако Семак как раз и даёт результат за счёт прагматизма. «Зенит» по совокупности критериев сейчас лучший клуб страны, а как этого добиваются команда и тренер — дело десятое.



Уже в двух матчах подряд Лунёв не пропускает, хотя моменты у того же «Оренбурга» были убойные. Сам «Краснодар» идёт вперёд большими силами, а в защите у «быков» частенько зияют пустоты. На наш взгляд, разумно рассмотреть классическое предложение «обе забьют» за коэффициент 1.8. Подвижное нападение гостей станет серьёзной проблемой для «Зенита», а Дзюба и Азмун уж один мяч наверняка запихают.



В прошлом сезоне сине-бело-голубые в очном противостоянии взяли верх на своём поле со счётом 2:1, а в Краснодаре команды выдали лучший матч сезона-2018/19, сообразив на пару пять забитых мячей. Ожидать повторения спектакля слишком наивно, но рассчитывать на обмен ударами вполне логично».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Зенит» — «Краснодар». Прогноз: обмен ударами неизбежен Две наиболее результативные команды прошлого сезона поразят ворота друг друга.