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«Зенит» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на суперматч 4-го тура РПЛ

«Зенит» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на суперматч 4-го тура РПЛ
Ставки 0

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«По котировкам букмекеров «Зенит» идёт явным фаворитом, на что у аналитиков есть несколько основных причин. Сине-бело-голубые выступают дома на своём фантастическом стадионе, в прошлом сезоне Семак выиграл обе очные дуэли у Мусаева, да и по подбору исполнителей хозяева представляются более мощным коллективом.

Х2 на «Краснодар» идёт практически за двойку, но от этой ставки разумнее воздержаться. По игре «быки» выглядят зрелищнее, однако Семак как раз и даёт результат за счёт прагматизма. «Зенит» по совокупности критериев сейчас лучший клуб страны, а как этого добиваются команда и тренер — дело десятое.

Уже в двух матчах подряд Лунёв не пропускает, хотя моменты у того же «Оренбурга» были убойные. Сам «Краснодар» идёт вперёд большими силами, а в защите у «быков» частенько зияют пустоты. На наш взгляд, разумно рассмотреть классическое предложение «обе забьют» за коэффициент 1.8. Подвижное нападение гостей станет серьёзной проблемой для «Зенита», а Дзюба и Азмун уж один мяч наверняка запихают.

В прошлом сезоне сине-бело-голубые в очном противостоянии взяли верх на своём поле со счётом 2:1, а в Краснодаре команды выдали лучший матч сезона-2018/19, сообразив на пару пять забитых мячей. Ожидать повторения спектакля слишком наивно, но рассчитывать на обмен ударами вполне логично».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Зенит» — «Краснодар». Прогноз: обмен ударами неизбежен
Две наиболее результативные команды прошлого сезона поразят ворота друг друга.
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