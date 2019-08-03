«Боруссия» Д – «Бавария»: прогноз Жорди Гратакоса на матч за Суперкубок Германии

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч за Суперкубок Германии «Боруссия» Дортмунд – «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 2.15, «Бавария» забьет в каждом тайме за 2.85.



«Судя по матчам в межсезонье, обе команды находятся в отличной форме. «Боруссия» обыграла несколько топ-команд, включая «Ливерпуль». «Бавария» победила «Реал» и «Милан», а затем ещё и разгромила «Фенербахче» — 6:1.



«Боруссия» играет дома, но всё равно будет играть от обороны, ведь для того чтобы забивать, этой команде не нужно долго возиться с мячом. Её сила – быстрые контратаки, разгоняемые Ройсом и Санчо. Мяч будет у «Баварии», которая благодаря Тьяго Алькантаре сохраняет испанский стиль, основанный на контроле.



В конце прошлого сезона «Бавария» была гораздо сильнее. Сильнее она и сейчас. Многое, конечно, зависит от формы Левандовского, но в целом мюнхенцы должны побеждать даже в Дортмунде.



«Бавария» хорошо играет первые таймы (и в предсезонке, и традиционно в матчах против «Боруссии»), поэтому я бы поставил на то, что она забьёт и в первом, и во втором тайме. Это позволит ей одержать победу».