«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч в Германии

Комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч за Суперкубок Германии — 2019 «Боруссия» Дортмунд – «Бавария».



Ставка: победа «Боруссии» за 3.30.



«Это классика немецкого футбола, ежегодный матч, который открывает немецкий сезон. «Боруссия» стала сильнее, это видно невооружённым взглядом, это подтверждают игроки, говоря, что они будут выглядеть мощнее, чем в прошлом году. «Бавария» же, мне кажется, ещё своё комплектование не закончила. Не зря слухи по Сане, не зря разговоры о том, что мюнхенцам пора заменить своих лидеров и стать новой силой в европейском футболе.



Я думаю, что в ставке на этот матч можно рисковать. Я бы это и сделал, поставив на «Боруссию» как более сбитую команду. «Бавария» пока не выглядит так, как должна выглядеть в сезоне».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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