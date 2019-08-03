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«Боруссия» Д – «Бавария»: прогноз Ильи Казакова на матч за Суперкубок Германии

«Боруссия» Д – «Бавария»: прогноз Ильи Казакова на матч за Суперкубок Германии
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Комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч за Суперкубок Германии — 2019 «Боруссия» Дортмунд – «Бавария».

Ставки: победа «Баварии» 2:1 за 7.75, обе забьют и ТБ 2,5 за 1.70.

«Бавария» пока в контрольных матчах этого лета не убедила, хотя последняя игра против «Фенербахче» получилась достаточно эффектной. Но предыдущие матчи всё-таки много вопросов оставили.

Но Суперкубок — это Суперкубок: «Бавария» хороша, когда дело касается именно титульных матчей. И поэтом я предположу, что «Боруссии», очень неплохо укрепившейся в это межсезонье, против мюнхенцев не совладать.

На мой взгляд, надо играть на то, что обе команды забьют, на то, что это будет верховая игра, и на то, что во втором тайме «Бавария» вытащит победу — 2:1 в пользу мюнхенцев».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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