Колби Ковингтон – Робби Лоулер: прогноз Романа Мазурова на UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC on ESPN 5 Колби Ковингтон (США) – Робби Лоулер (США).



Ставка: победа Колби Ковингтона решением судей за 2.20.



«Весьма интригующее противостояние, которое любители ММА, как правило, именуют классической битвой ударника и борца. Начнём с Колби. Он позиционирует себя как главный злодей от мира ММА. Но при этом Колби злодей, что называется, с яйцами. Не каждый рискнёт, стоя в центре Бразилии, при переполненном зале крикнуть в микрофон, что все бразильцы грязные животные. Правда, за это пришлось потом ответить лично перед Фабрисио Вердумом, который чуть было не снёс нерадивому голову при помощи бумеранга справедливости.



Робби Лоулер — это легенда. Безо всяких звёздочек, отклонений, скобок и др. Он бывший чемпион лиги. Зарубы с участием этого парня навсегда войдут в анналы истории ММА. Вспомним, какие сечи Лоулер закатывал с такими парнями, как Дональд Серроне, Джонни Хендрикс и конечно, Рори Макдональд. Фото после этого боя должны быть с пометкой 18+ и показываться строго после 11 вечера. На текущий момент Робби идёт на серии из двух поражений, одно из которых пришлось на бой против Рафаэля Дос Аньоса.

Другой поединок нужно отметить особо. Очень многие любители ММА с вожделением ждали того светлого момента, когда кто-нибудь наконец нокаутирует Бена Аскрена, чьё «одеяло» уже порядком всем надоело. И Лоулер был очень близок к этому, когда серьёзно потряс соперника, но тот выстоял и в итоге выиграл спорным удушением. К слову, уже в следующем бою Хорхе Масвидал показал всему миру, как это нужно было сделать, убрав кучерявого за 5 секунд.



Немаловажный факт – Ковингтон моложе на шесть лет, он не так измотан серьёзными битвами. Небольшое преимущество в размахе рук будет на стороне Робби. Что касается стойки, то здесь несомненный перевес на стороне Лоулера. По статистике он больше попадает, но в защите чуть увереннее выглядит Колби, хотя Робби хлебом не корми, дай зарубиться. В борьбе перевес на стороне Ковингтона. Он ожидаемо лучше переводит и контролирует. Скорее всего, Колби постарается измотать соперника борьбой и клинчем, если конечно, не пропустит. Но тут, мне кажется, борьба зарешает и Колби победит решением».