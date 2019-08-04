«Ливерпуль» – «Ман Сити»: прогноз «Чемпионата» на матч за Суперкубок Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч за Суперкубок Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».
Ставка: ТБ 3 гола за 2.34.
«Красные, размявшись на «Транмир Роверс» (6:0) и «Брэдфорде» (3:1), перешли ко встречам с видными европейскими клубами. В основном получалось неудачно. «Боруссии» Д и «Севилье» проиграли в один мяч, от «Наполи» и вовсе схватили 0:3, а со «Спортингом» ограничились ничьей (2:2).
Впрочем, заключительный спарринг подопечным Юргена Клоппа явно удался — уверенно был повержен весёлый «Лион» (3:1). Англичане быстро пропустили, но в дальнейшем играли гораздо лучше противника, здорово двигали мяч и вполне могли забить не менее пяти раз. Похоже, подготовка прошла по плану и к старту сезона «Ливерпуль» набрал неплохие обороты.
«Ман Сити» в свою очередь долго путешествовал по Азии, где провёл четыре встречи. Занял второе место на «Азия Трофи» (разгромил «Вест Хэм» и уступил по пенальти «Вулверхэмптону», хотя имел явное преимущество), а затем провёл мастер-классы для двух местных команд. Итог — две победы с общим счётом 9:2.
Самый очевидный вариант — брать верх или «обе забьют» за 1.69. В шести предыдущих встречах из семи «Сити» и «Ливерпуля» забивалось не меньше трёх мячей, а ТБ 2,5 гола доступен за 1.80. В Суперкубке команды закрываются реже обычного, так что опасных моментов наверняка хватит на всех. Можно даже взять ТБ 3 гола за 2.34.
Второй вариант — 1Х за 1.96 или даже П1 с нулевой форой за 2.88. Во-первых, мерсисайдцы в шести последних матчах с «горожанами» уступили лишь однажды. Во-вторых, чемпион АПЛ был в Азии и дважды за пару недель перестраивался на новое время. По идее, времени прошло достаточно и пик акклиматизации должен остаться позади, однако полностью исключать этот фактор не будем».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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