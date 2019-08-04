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«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: прогноз Георгия Черданцева на Суперкубок Англии

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: прогноз Георгия Черданцева на Суперкубок Англии
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Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч за Суперкубок Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Встреча состоится в воскресенье, 4 августа, в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ставки: ТМ 3,5 мяча за 1.43, ничья в первом тайме за 2.33.

«Пишу этот прогноз, находясь в Англии. Здесь отношение к предстоящему матчу, особенно в Лондоне, спокойное: все-таки матч за Суперкубок это предсезонный матч, но сам по себе матч, конечно, особенный, ведь «Сити» играет с лучшей командой Лиги чемпионов.

Желание выиграть ещё один трофей будет у обоих тренеров, так что стоит ждать хорошей игры. «Ливерпуль» никого пока не купил, в предсезонных матчах выглядел плохо, в отличие от Сити, поэтому если отталкиваться от формы на сегодня, «Сити» фаворит, но это игра за трофей, так что обладатель Кубка чемпионов будет готов играть на результат».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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В шести из семи предыдущих очных встреч «Сити» и «Ливерпуля» забивалось не меньше трёх мячей.
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