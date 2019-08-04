«Рубин» — ЦСКА: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата России в Казани

Футбольный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.89.
«В эти выходные в нашем чемпионате будет много интересных матчей. Например, московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» или битва действующего чемпиона «Зенита» и обладателя бронзы «Краснодара». Однако именно игра в Казани мне кажется наболее любопытной.
Дело, конечно же, в «Рубине». Казанцы, без сомнений, стали главным открытие старта текущего розыгрыша чемпионата России. Многие предрекали им борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе отечественного футбола. Однако «Рубин» демонстрирует очень приятную и симпатичную игру. Команда Романа Шаронова показывает рок-н-ролльный футбол, на чём делает акцент и сам тренер казанцев.
ЦСКА постепенно набирает обороты. Пусть игра «армейцев» пока очень далека от их привычного уровня и от того, что от них ждут их болельщики, но очки команда Виктора Гончаренко набирает исправно. Вот в прошлом туре в столичном дерби была добыта трудовая и сложная победа над обладателем Суперкубка «Локомотивом». Вроде и со схемой Гончаренко определился уже более конкретно, а игра команды обретает более чёткие черты.
Букмекеры почему-то ждут мало голов в предстоящем встрече. Однако мне кажется, что ЦСКА удобно играть с соперниками типа «Рубина». Казанцы атакуют сами и дают это делать оппонентам. Именно поэтому выбираю вариант — тотал больше 2».
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