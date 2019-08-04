Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: прогноз Майкла Оуэна на матч за Суперкубок Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч за Суперкубок Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Встреча состоится в воскресенье, 4 августа, в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Ставки: обе забьют за 1.67, результативная ничья за 4.50.
«Чувствую, что у обеих команд будет много шансов забить. Так что, вероятно, Суперкубок Англии станет интересным началом нового сезона. Недавно был в Китае и стал свидетелем игры «Сити». Скажу честно, было трудно не впечатлиться подопечными Пепа Гвардиолы во главе с Кевином Де Брёйне, выглядевшим особенно острым.
Красные надеются, что Мо Салах и Роберто Фирмино будут доступны после их подвигов на Кубке африканских наций и Кубке Америки соответственно. Трудно разделить команды по текущему уровню, но буду разочарован, если не увидим голов в обе стороны».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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