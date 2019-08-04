«Ливерпуль» – «Ман Сити»: прогноз Жорди Гратакоса на матч за Суперкубок Англии

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч за Суперкубок Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».



Ставки: обе забьют за 1.65, «Манчестер Сити» забьёт в каждом тайме за 2.80, победа «Ман Сити» за 1.95.



«Этот матч – настоящий праздник футбола. Встречаются две топ-команды с лучшими тренерами мира. Разница в классе между командами невелика, и всё решит то, кто лучше готов именно в данный момент, ведь это самая первая официальная игра сезона.



На первый взгляд, лучше готов должен быть «Ливерпуль». Команда Клоппа в межсезонье играла с «Лионом», «Боруссией», «Наполи», «Севильей» — всё это топ-соперники. А вот у «Сити» был только один топ-соперник – «Челси». И пусть результаты «Ливерпуля» в товарищеских матчах были невыдающиеся, матчи против топ-команд дают очень много для сыгранности и готовности.



С другой стороны, «Ливерпуль» почти всю предсезонку провёл без своих лидеров. Салах и Мане играли на Кубке Африки, Фирмино – на Кубке Америки. Очевидно, что это трио – важнейшее для «Ливерпуля», но они пока готовы не полностью. Считаю, что «Сити» очень здорово усилился, купив опорника Родри – он будет для Гвардиолы новым Бускетсом. Превосходно читает игру!



В то же время уверен, что будут голы. Игроки обороны ещё не набрали нужный тонус. Мой прогноз – обе забьют, «Манчестер Сити» забьёт в обоих таймах и выиграет трофей».

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз: Клопп и Гвардиола устроят концерт В шести из семи предыдущих очных встреч «Сити» и «Ливерпуля» забивалось не меньше трёх мячей.