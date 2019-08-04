«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: прогноз Александра Шмурнова на Суперкубок Англии

Комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч за Суперкубок Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 4 августа, в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Ставки: обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.93.
«Вообще если призадуматься, то вспомним анекдот: из космоса видны только три вещи — Великая китайская стена, Эйфелева башня и пустые полки клубного музея “Манчестер Сити”. Этот анекдот лет десять назад был популярен, а сейчас полки уже не такие пустые. Но всё-таки сравните с “Ливерпулем”, “Арсеналом” или даже “Челси”.
У “Сити” трофеев мало, и трофей команде очень нужен. “Ливерпулю” никакой трофей вообще уже не сдался, только один: Премьер-лига, остальные не нужны. Он уже дважды выиграл Лигу чемпионов в этой эпохе без времени, когда не может 30 лет подняться на настоящую и самую сладкую вершину. Так бывает с альпинистами: самая сложная вершина — это та, на которой ты не был. Вот и здесь то же самое. В общем, “Сити” трофей нужен больше.
Поэтому я полагаю, что “Сити” будет играть весело, не делая ставку на оборону, как он иногда это позволяет себе. Как скоро пойдёт весёлая игра, так и будет верх. Забить должны и те, и другие. А как иначе, ведь это атакующие команды, суперответственности нет и в помине, “Ливерпулю” проиграть Суперкубок что соринку смахнуть. Итак, верх — и даже не сомневайтесь. Я уверен, что команды заставят друг друга много работать в обороне и мячи залетят. Тем более что в начале сезона идеальная физическая готовность защитников иногда отсутствует, а для защиты она даже важнее, чем для обороны.
Моя ставка на матч “Ливерпуль” — “Манчестер Сити” тотал больше 2,5 и добавлю ещё, что обе забьют с коэффициентом 1,93. Ну, 3:0 же не будет? Ждём хорошую, уверенную игру».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- 4 августа 2019
-
14:50
-
14:10
-
13:40
-
13:10
-
12:40
-
12:10
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
09:50
-
09:00
- 3 августа 2019
-
20:45
-
20:00
-
19:25
-
18:50
-
18:10
-
17:30
-
16:50
-
16:10
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:00
- 2 августа 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00