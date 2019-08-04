«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: прогноз Александра Шмурнова на Суперкубок Англии

Комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч за Суперкубок Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 4 августа, в Лондоне на стадионе «Уэмбли».



Ставки: обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.93.



«Вообще если призадуматься, то вспомним анекдот: из космоса видны только три вещи — Великая китайская стена, Эйфелева башня и пустые полки клубного музея “Манчестер Сити”. Этот анекдот лет десять назад был популярен, а сейчас полки уже не такие пустые. Но всё-таки сравните с “Ливерпулем”, “Арсеналом” или даже “Челси”.



У “Сити” трофеев мало, и трофей команде очень нужен. “Ливерпулю” никакой трофей вообще уже не сдался, только один: Премьер-лига, остальные не нужны. Он уже дважды выиграл Лигу чемпионов в этой эпохе без времени, когда не может 30 лет подняться на настоящую и самую сладкую вершину. Так бывает с альпинистами: самая сложная вершина — это та, на которой ты не был. Вот и здесь то же самое. В общем, “Сити” трофей нужен больше.



Поэтому я полагаю, что “Сити” будет играть весело, не делая ставку на оборону, как он иногда это позволяет себе. Как скоро пойдёт весёлая игра, так и будет верх. Забить должны и те, и другие. А как иначе, ведь это атакующие команды, суперответственности нет и в помине, “Ливерпулю” проиграть Суперкубок что соринку смахнуть. Итак, верх — и даже не сомневайтесь. Я уверен, что команды заставят друг друга много работать в обороне и мячи залетят. Тем более что в начале сезона идеальная физическая готовность защитников иногда отсутствует, а для защиты она даже важнее, чем для обороны.



Моя ставка на матч “Ливерпуль” — “Манчестер Сити” тотал больше 2,5 и добавлю ещё, что обе забьют с коэффициентом 1,93. Ну, 3:0 же не будет? Ждём хорошую, уверенную игру».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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