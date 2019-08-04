«Сочи» – «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Сочи» – «Уфа» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.



Ставка: победа «Сочи» за 2.30.



«Сочи» собрался за несколько дней до старта чемпионата. Казалось, что команде придется крайне непросто. Однако они очень достойно провели матч со «Спартаком», едва не взяли очки. Да и вообще, сочинский коллектив довольно неплохо выглядит. Это боевитая, довольно мастеровитая команда. Там есть кому забивать.



Плюс ко всему соперник у «Сочи» сейчас не такой грозный, как «Спартак» или «Зенит». Однозначно, «Уфа» сочинцам по зубам. Думаю, хозяева поля добьются максимального результата».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.