«Рубин» – ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на матч Российской Премьер-Лиги в Казани

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ «Рубин» – ЦСКА.



Ставка: ТБ 2 гола за 1.89.



«Рубин» стал главным открытием старта чемпионата России, набрав семь очков в трёх турах. И это совсем не тот случай, когда закрытая на все пуговицы команда отскочила несколько раз на коротком отрезке при посредственной игре. Больше того — казанцы вполне могли одержать и три победы, ведь гол «Локомотива» (1:1) был забит с нарушением правил.



Теперь играть предстоит с ЦСКА. Московский клуб набрал шесть очков при весьма посредственной игре. Тем не менее он постепенно добавляет: в третьем туре «задушил» «Локомотив» (1:0), полностью ограничив его в первом тайме. После перерыва «железнодорожники» встрепенулись, но один в створ за 90 минут — это несерьёзно.



В прошлом сезоне «армейцы» также буксовали на старте, но через несколько встреч вышли на должный уровень и довольно быстро вернулись в тройку. Похоже, примерно тот же цикл мы видим сейчас: игра с «Крыльями» (0:2) была ужасна, с «Оренбургом» (2:1) — посредственна, а вот с «Локомотивом» — вполне хороша.



Виктор Гончаренко умеет проводить работу над ошибками. Так что планомерный прогресс красно-синих не удивляет. С этой точки зрения «Рубину» будет нелегко, ведь при всей симпатичности футбола разница в уровне индивидуального таланта имеется. Кроме того, казанцы в последние годы ужасно играли с ЦСКА — всего одна победа в девяти предыдущих встречах.



Да и та случилась в августе 2017 года, когда ворота москвичей защищал Илья Помазун, допустивший две результативные ошибки к 10-й минуте. Так что П2 за 2.12 и ИТБ 1 гола ЦСКА за 1.64 достойны внимания, ведь «армейцы» забивали в 10 из 11 последних поединков с «Рубином».



Второй вариант — взять верх. Сойдутся две молодые команды, которые умеют играть в футбол и не склонны окапываться у своей штрафной. На парочку голов при таких условиях мы вполне можем рассчитывать. ТБ 2 гола за 1.89 — более чем неплохо, можно даже изучить ТБ 2,5 гола за дивный коэффициент 2.61».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Рубин» — ЦСКА. Прогноз: Чалов и Влашич пробьют Дюпина «Армейцы» забивали в 10 из 11 последних матчей с «Рубином».