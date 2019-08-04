«Рубин» — ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на матч 4-го тура РПЛ в Казани

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Рубин» — ЦСКА.



Ставка: ТМ 2 гола за 1.97.



«В Казани встретятся команды, которые в прошлом туре синхронно победили на своих полях со счетом 1:0. «Армейцы» обыграли в московском дерби «Локомотив», а казанцы — «Ахмат». Обе команды сыграли внимательно в обороне. Вообще, с точки зрения организации игры и те, и другие от матча к матчу прибавляют.



В предыдущих трех турах ЦСКА и «Рубин» не баловали болельщиков сверхрезультативной игрой, хотя игру казанцев можно назвать зрелищной и атакующей. Просто есть проблемы с реализацией моментов. 1:1 с «Локо» и две победы — над «Динамо» и «Ахматом» — по 1:0. Встречи ЦСКА (2 из 3) получаются пока тоже «низовыми» (поражение 0:2 от «Крыльев Советов», 1:0 победа над «Локо»).



Личные встречи ЦСКА и «Рубина» в Казани получаются осторожными в последние годы: 1:1, 1:0, 2:0 и 1:0 (победы ЦСКА). Думаю, предстоящая игра тоже будет не очень богатой на голы. Мой прогноз — тотал голов меньше 2.0 за 1.97».



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