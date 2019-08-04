«Рубин» — ЦСКА: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата России в Казани

Футбольный комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа ЦСКА за 2.12.



«Вообще, принято говорить о сложном календаре, например, для “Сочи”, для “Тамбова”. Это всё так, но и у “Рубина” тоже на самом деле не подарок. Первые два тура казанцы провели в Москве, а затем была непростая игра с “Ахматом” и теперь встреча с ЦСКА. Это, безусловно, непростой календарь, но, как мне кажется, говорить об этом как о главном факторе не имеет смысла, потому что у каждой команды можно найти сложности с этим календарем.



Самое главное — в каком виде перед нами команды предстают. Если “Рубин” — это команда, которая произвела неожиданное впечатление на старте сезона, то от ЦСКА можно было ждать нестабильности. Мы видели, что «армейцы» провели весеннюю часть чемпионата неудачно, существует мнение, что к команде привыкли, и если первый круг прошедшего сезона у ЦСКА получился удачным, то весной ее разобрали и нашли противоядие.



Сейчас “армейцы” меняются не очень сильно, игра красно-синих получается очень разной, но матч с “Локомотивом” я бы взял за точку отсчёта. У команды Виктора Гончаренко совсем не получился стартовый тур с “Крыльями Советов”, затем “армейцы” исправляли ошибки в матче с “Оренбургом”. И мне кажется, что если во встрече с “Рубином” ЦСКА сыграет в своей привычной и уверенной манере, то они вполн могут очки на выезде и набрать.



Я считаю ЦСКА фаворитом в этой паре. У “армейцев” структура игры более чёткая, у “Рубина” она тоже появляется, но она новая и не до конца отлажена. Плюс у казанцев много открытий, то есть это говорит о том, что это новые вещи, которых мы не ждали и которые не всегда работают на автомате.



ЦСКА как раз наиболее автоматизированная команда, так традиционно складывалось. И если этот автоматизм “армейцы” проявят, то смогут и победить в Казани».



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