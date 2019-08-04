«Рубин» – ЦСКА: прогноз Георгия Черданцева на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ «Рубин» – ЦСКА.



Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.71, «Рубин» забьет за 1.61.



«ЦСКА в прошлом туре провёл очень хороший матч с «Локомотивом», но это было при своих болельщиках и на фоне пока довольно вялого «Локомотива». «Рубин», конечно, команда — открытие сезона: болельщики так вдохновились победой над «Динамо», что пришли на игру с «Ахматом» в количестве более 10 тысяч.

С ЦСКА, думаю, будет полный стадион и соответствующая поддержка, причём комфортнее будет себя чувствовать «Рубин»: от него не будут ждать победы, как от ЦСКА. Думаю, «Рубин» как минимум не проиграет».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.