«Ливерпуль» — «Ман Сити»: бонус от «Фонбет» за прогноз на Суперкубок Англии

Сегодня, 4 августа, в матче за Суперкубок Англии встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». По оценке букмекеров, шансы команды Пепа Гвардиолы выше. Поставить на победу клуба из Манчестера в БК «Фонбет» можно за 1.95. Это примерно 49% вероятности. Шансы подопечных Юргена Клоппа эксперты оценили коэффициентом 3.70 (26%). На ничейный исход в основное время предлагается коэффициент 3.75 (25%).
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Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 4 августа, начало встречи — в 17:00 мск.
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