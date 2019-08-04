«Ливерпуль» – «Ман Сити»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч за Суперкубок Англии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч за Суперкубок Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».



Ставки: ТБ 2,5 мяча за 1.72.



«Пока сложно судить о форме английских команд, они только выходят из отпуска и официальных матчей еще не проводили. Понятно, что матч статусный, понятно, что «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» сейчас — самое статусное противостояние в английском футболе. Притом оно сформировалось только в последние два года. Самое интересно, что «Сити» выиграл чемпионат Англии в прошлом сезоне, а «Ливерпуль» — Лигу чемпионов.



Зная всё это, думаю, мы имеем право ждать, что игра получится содержательной и яркой. Но так как это Англия и Суперкубок — разогревочный турнир перед сезоном, думаю, напряжения не будет много и команды сыграют раскованно, забьют минимум три мяча».