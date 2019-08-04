«Рубин» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура РПЛ в Казани

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1 мяча за 1.70.



«Казанский «Рубин» великолепно стартовал, влюбил в себя нейтрального болельщика. Эти замечательные цитаты Романа Шаронова после игры нельзя не отметить. Казанцы в четвертом туре будут принимать ЦСКА.



Да, «Рубин» выглядит свежо, воздушно, ярко на старте чемпионата. Чем-то напоминает ЦСКА прошлогодний, когда от «армейцев» мало кто ждал содержательный игры. Тогда ЦСКА очень здорово провел осень. Сейчас будут встречаться две самые молодые команды РПЛ. «Рубин» действительно выглядит современно.



Напротив «Рубина» — ЦСКА. Да, тоже молодая команда по возрасту, но уже поопытнее и поструктурнее, чем нынешний «Рубин». Будем откровенны, «Рубину» очень везло на старте. В первом туре они должны были, наверное, уступить «Локомотиву», но там были нереализованные моменты, пенальти не забили, да и Хвича Кварацхелия забил сумасшедший гол. Потом с «Динамо» больше тайма играли в меньшинстве, но выиграли. С «Ахматом» могли пропустить в первом тайме, а в итоге грозненцы еще и привезли себе гол. Везет тому, кто везет. Но когда-то это везение закончится.



ЦСКА очень неплохо выглядит после осечки в Самаре. И с «Оренбургом» большую часть матча, и с «Локомотивом» ЦСКА показал, что готов к сезону. Может, силенок на концовку не хватало. Но, думаю, с каждой игрой ЦСКА все увереннее будет себя чувствовать.



Мне кажется, ЦСКА не проиграет. Скорее всего, «Рубин» не забьет. Да, по игре они неплохо смотрятся, но не сказал бы, что регулярно создают моменты. Оборона ЦСКА сыграет понадежнее и ничего не позволит создать. Ну и ЦСКА наверняка забьет. За те ошибки, которые были у «Рубина» в прошлых матчах, их кто-то должен наказать. Можно рискнуть — «ЦСКА больше 1,5 мяча за 2,6». Но я бы все-таки остановился на варианте «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1 мяча» за 1,7. В крайнем случае будет расход. Уверен, минимум один гол ЦСКА забьет".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.