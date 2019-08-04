«Рубин» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Казани

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Рубин» — ЦСКА.



Ставка: победа «Рубина» с форой (0) за 2.51.



«Рубин» в первых турах мне очень нравится. Изменилась команда при Шаронове, стала больше играть в атаку. Свежесть чувствуется, она и помогает команде добиваться результата. 7 очков в трех турах — очень серьезный результат, учитывая, что календарь был не самым простым, два матча в Москве. Грузинские ребята выглядят здорово, придумывают впереди, создают моменты.



Уверен, что ЦСКА, мягко говоря, будет непросто в предстоящей встрече. Не могу сказать, что по игре «армейцы» сейчас выглядят убедительно. Мне кажется, физически команда неидеально готова. Во вторых таймах регулярно проседает ЦСКА. Так было и в выигранном дерби у «Локомотива», «железнодорожники» вторую половину провели заметно сильнее.



На данный момент ЦСКА не сильнее «Рубина». Матч будет на «Центральном», там особенная аура для казанцев, тысяч 15, думаю, придет, поддержат команду. Так что рискну поставить на «Рубин» с форой (0)».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».