«Ахмат» – «Оренбург»: прогноз Евгения Ловчева на матч 4-го тура РПЛ
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Оренбург». Игра в Грозном состоится сегодня, 5 августа, и начнётся в 20:00 мск.
Ставка: победа «Ахмата» за 2.30.
«В первом туре «Ахмат» оставил самое приятное впечатление своей игрой. Там есть кому везти игру. Особенно запомнился Бериша. Иванов в полном порядке. Вообще, «Ахмат» традиционно силён на своём поле при поддержке трибун.
«Оренбург» — команда довольно серьёзная. Там нет ярко выраженных слабых мест. Против неё весьма сложно играть. Но думаю, что «Ахмат» на своём поле выглядит предпочтительнее. Поэтому ставлю на победу хозяев поля», — сказал Ловчев.
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