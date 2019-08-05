«Хаддерсфилд» — «Дерби»: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура Чемпионшипа

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Хаддерсфилд» — «Дерби» в рамках 1-го тура Чемпионшипа. Встреча начнётся 5 августа в 21:45 мск.
Ставка: победа «Хаддерсфилда» за 2.13.
«Встречаются команды, одна из которых чуть не заработала повышение, другая – наоборот, деклассировалась. Думаю, «Астон Вилла» абсолютно заслуженно квалифицировалась в элиту английского футбола, а «Дерби» и Лэмпард сами виноваты. «Хаддерсфилд» и вовсе чувствовал себя лишним в английской Премьер-лиге, играл крайне слабо и не отвечал минимальным игровым стандартам высшего дивизиона чемпионата Англии.
По меркам Чемпионшипа у «Хаддерсфилда» довольно крепкий состав для того, чтобы биться за зону плей-офф, а может быть, даже и за первое-второе место. Ничем таким не может похвастать «Дерби», который ко всему прочему потерял Фрэнка Лэмпарда. На смену Фрэнку пришёл Филипп Коку, который здорово играл с «ПСВ», но пока не очень понятны его перспективы в Чемпионшипе. Это совсем другой турнир, и к этим новым реалиям нужно привыкнуть, а для этого нужно достаточное количество времени. К тому же «Дерби» покинули несколько ключевых футболистов. Эти потери клуб пока не смог компенсировать.
Подводя итоги, думаю, что в этой встрече стоит присмотреться к ставке на победу «Хаддерсфилда», — сказал Казанский.
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