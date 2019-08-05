«Ахмат» – «Оренбург»: прогноз Владислава Радимова на игру 4-го тура РПЛ

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Оренбург». Игра в Грозном состоится сегодня, 5 августа, и начнётся в 20:00 мск.



Ставка: меньше 2 голов в матче за 1.99.



«Ахмат» дома и на выезде — это две разные команды. В последних играх «Ахмат» играет от обороны. «Оренбург» играет в похожей манере и не будет раскрываться. Команда Федотова играет в закрытый футбол, а также у них нехватка исполнителей в атаке. Я думаю, что в этом матче будет меньше двух забитых мячей, так как эти две команды не будут форсировать игру, плюс у них нехватка мастерства в атаке.



Если выделять фаворита в этой игре, то это в большей степени «Ахмат». Во-первых, грозненцы играют дома, а во-вторых, у «Ахмата» в составе сохранилось больше футболистов с прошлого года. «Оренбург» же поменял свой состав на 50 процентов.



Также здесь важна психология, потому что даже если у какой-то команды будет преимущество в один мяч, то всё равно игра будет осторожной. В матче против «Зенита» «Оренбург», несмотря на то что пропустил быстрый гол, продолжал играть в атакующий футбол, но это «Зенит», который позволил играть «Оренбургу» в таком стиле, а «Ахмат» быстро возвращается в оборону и вскрыть её будет очень тяжело», — сказал Радимов.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.