«Фонбет» открыл баскетбольный спорткомплекс в Ставрополе

27 июля в парке Победы в Ставрополе состоялось торжественное открытие баскетбольной площадки. В начале мероприятия представитель БК «Фонбет» выступил с речью и передал ключи от спорткомплекса городу.



Спорткомплекс имеет всё необходимое оснащение: раздевалки, душ, трибуны для болельщиков, освещение и даже табло. Рядом с площадкой размещена зона воркаута с турниками, брусьями и тренажерами. Самое главное, что всё это доступно совершенно бесплатно для жителей Ставрополя благодаря букмекерской компании «Фонбет».



Помимо официальной части в этот день состоялся праздничный турнир по стритболу «Фонбет Кубок улиц», в ходе которого 40 команд сразились за главный приз – поездку в Москву на матч Единой лиги ВТБ.



Победу в турнире одержала команда «Алабама», в составе которой выступали спортсмены из Ставрополя и Санкт-Петербурга. Вторыми стали студенты из СКФУ, а третье место занял краснодарский коллектив «Кабан-хаус». Также в рамках турнира прошли конкурсы бросков сверху и трехочковых, а победители получили ценные призы от БК «Фонбет».



«БК «Фонбет» видит свою миссию не только в отчислениях средств спортивным федерациям или спонсировании крупных лиг и команд, но и всегда старается принимать участие в социальной жизни страны. Отдельное внимание уделяет популяризации и продвижению физкультуры и спорта.



По этому очередным проектом компании «Фонбет» по продвижению и развитию спорта стало открытие спортивного комплекса в городе Ставрополе в парке Победы.



Надеюсь, что данный спорткомплекс станет центром досуга для молодёжи и взрослого поколения Ставрополя и будет одним из центров притяжения города. А со своей стороны, надеемся на положительный опыт и в будущем планируем открыть ни один спортивный объект», — заявил председатель совета директоров БК «Фонбет» Максим Кирюхин.