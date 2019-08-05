«Хаддерсфилд» – «Дерби»: прогноз Ильи Казакова на матч 1-го тура Чемпионшипа

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура английского Чемпионшипа «Хаддерсфилд» – «Дерби».
Ставка: ничья 1:1 за 3.20.
«Очень сложно говорить о Чемпионшипе, пока лига не стартовала. Потому что в последние годы многие бумажные фавориты стартуют ниже ожиданий. Поэтому про первый тур говорить очень рискованно.
Очень интересно посмотреть, что Коку сделает с «Дерби». Также любопытно, что в этом сезоне «Хаддерсфилд» сможет показать. Команда, безусловно, будет стремиться попасть в шестёрку, мне кажется, именно такие ориентиры и стоят перед этим клубом. В связи с этим первый матч крайне важен. Я думаю, они готовились и к этой игре с одним из фаворитов, и к сезону в целом, в отличие от «Дерби», где Каку всё-таки понадобится время на принятие и понимание тех законов и представлений, которые есть в английском Чемпионшипе — лиге, которую Слуцкий назвал едва ли не самой тяжёлой в мире.
Мой прогноз на эту игру — точный счёт 1:1, низовой матч, оба клуба будут волноваться, у обоих есть ещё проблемы в атаке, хотя «Хаддерсфилд» на удивление неплох был в нападении в конце прошлого сезона. Думаю, что «Дерби» не выиграет, а «Хаддерсфилд» не проиграет», — сказал Казаков.
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